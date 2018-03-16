Enez’e ucuz ve temiz su

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Edirne'ninEnez Belediyesi ilçede yaşayan halkına ucuz içme suyu sağlamak için bir proje geliştirdi. Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, en önemli ihtiyaçlardan olan içme suyu konusunda yapılan çalışma ile halka ucuz su verileceğini söyledi. Bostancı, ilçe merkezinde bulunan Gençlik Parkı'nda yapılan hayrat çeşmenin yanına belediye tarafından yeni bir içme suyu çeşmesi yapacaklarını söyledi. Bostancı, "Arıtma sisteminden geçen su bu çeşmeden akacak. Halkımız bu çeşmeden 1 liraya 10 litre arıtılmış temiz su alabilecek. Bu çeşmeden içme suyu almak isteyen Enez halkının tek yapması gereken çeşmenin üzerinde bulunan para kutusuna 1 lira atması olacak. Çanakkale, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde de uygulanan bu sistem ile Enez halkı içme suyu masrafından önemli oranda tasarruf etmiş olacak" dedi. Enez halkının rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bostancı, yapımına başladıkları çeşmenin Enezlilere hayırlı olmasını diledi.