İlk sergilerini İstanbul'da açtılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları adını yeni başarılarla duyurmaya devam ediyor. Yeni dönemde Yenimahalle KO-MEK kurs merkezinde resim branşında eğitim alan Makbule Ayşe Sevim ve Cevat İnan ilk kişisel sergilerini İstanbul Maltepe Belediyesi Küçük Yalı Nikah Salonu'nda açtı. Kısa sürede öğrendikleri ile birbirinden özgün eserler ortaya koyan ikili, ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Nikah salonundaki karma resim sergisinde kuru kalem, yağlı boya, toz kahveyle yapılan eserler yer aldı. KO-MEK kursiyerlerinin de yoğun ilgi gösterdiği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sergide yaptığı açılış konuşmasında KO-MEK'e teşekkür eden Makbule Ayşe Sevim, "KO-MEK'te aldığımız eğitimler sonrasında uzun süredir düşündüğümüz kişisel sergimizi açarak sanatseverlerin karşısına çıktık. İlk sergimizi İstanbul'da açmanın ve bu yönde olumlu dönüşler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sergide eserleri olan bir diğer kursiyer Cevat İnan ise, "Bugüne kadar bize katkı sunan ve bu gururu yaşamamıza vesile olan KO-MEK'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

