Minik öğrenciler mektupla tanıştı

27 anaokulu öğrencisi PTT'yi ziyaret etti. Minik öğrencileri postahane yetkilileri karşıladı. Öğrenciler yazdıkları mektupları annelerine gönderilmek üzere görevliye teslim etti. Hazırlanan mektupları birer birer görevliye teslim eden miniklerin heyecanlı oldukları görüldü.

Anaokulu Müdüresi Zerrin Şehirli, "Anneme mektup var projesi için buraya geldik. Öğrencilerimiz annelerine mektup gönderdi. Bilim ve teknoloji çağındayız. Ancak mektubun eskimediğini yaşayarak görmelerini sağladık. Çocuklarımıza mektup göndermenin önemini anlatmış olduk" dedi.

