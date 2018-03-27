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sında ölen müdürün adı ormanda yaşatılacak

Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde Akyayla mahallesindeki ormanlık alanda 2023 adet fidanı toprakla buluşturdu. Oluşturulan ormanlık alana geçtiğimiz yıl sında yaşamını yitiren orman Müdürü ’in adı verildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:26
Trafik kazasında ölen müdürün adı ormanda yaşatılacak

etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen Müdürlüğü, İlçeye bağlı Akyayla Mahallesinde hatıra ormanı oluşturdu. Bu ormana geçtiğimiz yıl geçirdiği sında yaşamını yitiren Orman Müdürü 'in adı verildi. 2023 adet fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Başkanı Üzeyir Sali, İlçe garnizon komutanı Başar Akın, Orman Bölge Müdür yardımcısı İsa Çapkın, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Yöresel kıyafetli köylü kadınların da katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunması ile başladı. Daha sonra Orman haftası vesilesi ile protokol konuşmaları gerçekleşti. Etkinlikte Orman haftası ile ilgili yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Orman işçileri tarafından tarif edilen fidan dikiminin ardından yüzlerce öğrenci ve protokol 2023 adet fidanı toprakla buluşturdu.

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Trafik kazasında ölen müdürün adı ormanda yaşatılacak
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