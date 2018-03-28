Öğrenciler Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etti

Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü kapsamında Düzce Üniversitesi'nin 230 öğrencisi ve idari personelleri, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan Gelibolu yarımadası ve Çanakkale Şehitliklerini bir baştan bir başa ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi tarafından, büyük bir katılımla ikincisi düzenlenen Çanakkale Şehitliği ziyaretine; Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Daire Başkanları Tahir Güney, Mehmet Aygan, Mehmet Kütük ile öğrenciler ve idari personeller katıldı.

Dönemin en güçlü ordularına karşı göğüslerin siper edildiği, "Çanakkale Geçilmez" gerçeğinin tarihe yüz binlerce şehidin kanıyla yazıldığı Çanakkale'ye ziyaret düzenleyen Düzce Üniversitesi, gelecek kuşaklara şanlı zaferin önemini aktarmak amacıyla bu tarihi sorumluluğu yerine getirdi.

Bağımsızlık uğruna ölüme koşan Türk Milletinin dünyaya meydan okuduğu topraklarda, Kocatepe, Conkbayırı, Arı Burnu gibi Çanakkale'nin stratejik cepheleri ziyaret edilerek yaşanılan destansı kahramanlıklar rehberler eşliğinde tekrar anlatıldı.

Anzak Koyu, Settül Bahir, Alçıtepe, 57. Piyade Alayı, Çanakkale Şehitler Abidesi gibi tarihi mekanları gezen, Çanakkale Tanıtım Merkezi'nde 11 ayrı salonda simülasyon gösterimini izleyen ve o tarihi günleri zihinlerinde tekrar yaşan Düzce Üniversitesi öğrencileri, son olarak Akbaş Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kahraman askerlerimizin hikayeleriyle duygusal anlar yaşayan öğrenciler, tüm imkansızlıklara rağmen dinini, vatanını ve bağımsızlığını korumak amacıyla ölüme seve seve koşan aziz şehitlerimize dualar eşliğinde rahmet ve minnet duygularını dile getirdi. Şehitlerimizin bu emanetini sonsuza kadar taşıyacaklarını ifade eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendilerine bu fırsatı sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere Üniversite Yönetimine teşekkür etti.

