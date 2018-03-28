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Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere

’da resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere leri Tekirdağ Valisi tarafından verildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:48
Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin sanatsal faaliyetlere katılımı arttırmayı, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynamalarını ve yeteneklerini sergilemelerini amaçlıyor.

Bu kapsamda tüm 'de resmi ve özel okullardaki öğrencileri kapsayan "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" konulu resim yarışmasında dereceye giren Çerkezköy Tepe Ortaokulu öğrencileri Gülizar Hıdıroğlu, ve 'e, Vali tarafından plaket ve leri verildi.

Vali Ceylan, ödül alan öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül
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