Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin sanatsal faaliyetlere katılımı arttırmayı, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynamalarını ve yeteneklerini sergilemelerini amaçlıyor.

Bu kapsamda tüm Türkiye'de resmi ve özel okullardaki öğrencileri kapsayan "Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları" konulu resim yarışmasında dereceye giren Çerkezköy Tepe Ortaokulu öğrencileri Gülizar Hıdıroğlu, Yağmur Sevinç ve Irmak Çelik'e, Vali Mehmet Ceylan tarafından plaket ve ödülleri verildi.

Vali Ceylan, ödül alan öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

