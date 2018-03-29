Üniversitede “mühendislik oyunu”

Sertifika törenine Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, CADEM İnsan Kaynakları Müdürü Bahar Paksoy ve CADEM firması eğitimcileri, Kariyer Merkezi Müdürü Memet Zencirkıran ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Uludağ Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi kapsamında yoğun bir faaliyet içerisinde bulunduğunu, özel sektörle bu kapsamda güçlü bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğini farklı alanlarda geliştirdiklerini belirtti. Üniversite olarak sektörde önemli tecrübeye sahip firmalarla uygulamalı eğitimler konusunda işbirliği içerisinde olduklarını, ayrıca özel sektörden gelen teklifleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Hockenberger, önümüzdeki süreçte çeşitlilik içeren eğitim faaliyetleriyle öğrencilerin sektörle etkileşiminin daha da artacağını belirtti.

Eğitimci Ümit Kanber, öğrencilere "catia v5" temel katı ve montaj çalışmaları üzerine eğitim verildiğini, eğitimin ardından ise 2 pistonlu bir motor montajına geçildiğini, burada motorun bazı parçalarının en baştan tasarlandığını, halihazırda var olan dataların ise revizyonlarla veya daha geniş modifikasyonlarla projeye göre geliştirildiğini ifade etti.