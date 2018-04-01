Türkiye girişimcilikte Avrupa yolunda

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Ar-Ge proje pazarında konuşan Özyeğin Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Hüsnü Özyeğin, Türkiye'nin girişimcilikte Avrupa yolunda olduğunu söyledi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen 7. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında konuşan Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, "Türkiye'de 2010'da, 11 girişim 19 milyon dolar, 2017'de, 167 girişim 177 Milyon dolar yatırım aldı. Türkiye, bu konuda zamanla Avrupa'daki bazı ülkeleri yakalayacak. Türk insanı çılgın derecede girişimci. Bugün dünyada hangi ülkenin müteahhitleri bizler gibi yurt dışında çok büyük işlere imza attı? Türk insanının dünyadaki başarılarını daha fazla konuşmamız gerekiyor, bu herkese moral verecek. Zira ülke olarak girişimciler ordusuna ihtiyacımız var" dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye'de girişimciliğin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliğine çok iş düştüğüne dikkat çeken Özyeğin, "Bugün mevcut olan pek çok iş kolunun beş yıl önce olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla sadece Türkiye'ye değil, blockchain, büyük veri ve yapay zekanın gün geçtikte hakim olmaya başladığı dünyaya mezun yetiştirmemiz gerekiyor." dedi. Konuşmasında Türkiye'nin ilk dört yıllık Girişimcilik lisans programı açan üniversitesinin Özyeğin olduğunu da belirten duayen iş insanı "Biz de yedi yılda 70 şirket kurulmasına yardımcı olduk" dedi.