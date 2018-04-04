Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine gitmekte olan ve bir fast foodda kurye olarak çalışan 11 BB 935 plakalı motosiklet sürücü Muhammet Aydın'ın eski belediye kavşağına gelmeden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için fren ve manevra yapan Aydın'ın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada sürücü Muhammet Aydın yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapmasının ardından, motosiklet kaza yerinden kaldırıldı.



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