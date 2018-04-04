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Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

'te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kendi hayatını tahliye attı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 14:52
Köpeğe çarpmamak için hayatını tehlikeye attı

Alınan bilgilere göre; merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine gitmekte olan ve bir fast foodda kurye olarak çalışan 11 BB 935 plakalı motosiklet sürücü 'ın eski belediye kavşağına gelmeden çıktı. Köpeğe çarpmamak için fren ve manevra yapan Aydın'ın kullandığı motosiklet devrildi. da sürücü Muhammet Aydın yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapmasının ardından, motosiklet kaza yerinden kaldırıldı.

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