Kaçakçılık operasyonunda "Divan-ı Humayun beratları" ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin tarihi eserleri saklayabileceği Üsküdar, Kadıköy, Avcılar, Beylikdüzü ve Ataşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen baskında, İ.Ç. ile S.C. ve H.M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç'nin, İstanbul'daki özel bir müzeden emekli olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait, divan meclisinde padişah kararlarının ve isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerince yazılarak, Nişancı tarafından padişahın tuğrasını çekerek yerine getirilmesi istenilen 10 berat ele geçirildi.

Ayrıca, Roma (M.Ö 2000), Bizans (M.Ö 1000) ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 442 sikke, Helenistik döneme ait değişik form ve ebatlarda 36 obje, İslami döneme ait 5 tutamaklı mühür, kil ya da plaster olduğu değerlendirilen 4 mühür baskısı ile çeşitli dönemlere ait ok ucu, haç, figür ve iğne benzeri 15 obje bulundu.

Ele geçirilen toplam bin 512 tarihi eser muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait "Divan-ı Humayun beratları"nın nereden elde edildiğine dair çalışmasını sürdürüyor.