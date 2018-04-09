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Kaçakçılık operasyonunda " beratları" ele geçirildi

'da düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda, 18. yüzyıl ne ait " beratları" ile Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çoğu sikke bin 502 tarihi eser ele geçirildi.

AA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:49
Kaçakçılık operasyonunda Divan-ı Humayun beratları ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin çok sayıda i yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, şüphelilerin tarihi eserleri saklayabileceği Üsküdar, , Avcılar, Beylikdüzü ve 'de belirlenen adreslere düzenlenen baskında, İ.Ç. ile S.C. ve H.M.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç'nin, İstanbul'daki özel bir müzeden emekli olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18. yüzyıl ne ait, divan meclisinde kararlarının ve isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerince yazılarak, Nişancı tarafından padişahın tuğrasını çekerek yerine getirilmesi istenilen 10 berat ele geçirildi.

Ayrıca, Roma (M.Ö 2000), Bizans (M.Ö 1000) ile ve Osmanlı dönemlerine ait bin 442 sikke, Helenistik döneme ait değişik form ve ebatlarda 36 obje, İslami döneme ait 5 tutamaklı mühür, kil ya da plaster olduğu değerlendirilen 4 mühür baskısı ile çeşitli dönemlere ait ok ucu, haç, figür ve iğne benzeri 15 obje bulundu.

Ele geçirilen toplam bin 512 tarihi eser muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait " beratları"nın nereden elde edildiğine dair çalışmasını sürdürüyor.

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Kaçakçılık operasyonunda "Divan-ı Humayun beratları" ele geçirildi
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