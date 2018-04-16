Orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Karaıslah Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı inşaat aşamasında yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenen yapı, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Yıkım esnasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz ederken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

