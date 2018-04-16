Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

Orman arazisindeki yıkıldı

, ’nde orman arazisi üzerine olarak inşa edilen bir i inşaat aşamasında tespit ederek yıktı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:40
Orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı

İlçenin dört bir yanındaki yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren , 'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 2 katlı binayı inşaat aşamasında yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenen yapı, belediye ekipleri tarafından ile yıkılarak yerle bir edildi. Yıkım esnasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz ederken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Orman arazisindeki kaçak ev yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN