Gebze’ye dev spor kompleksi için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de yapılacak olan spor kompleksi için ihale gerçekleştirildi. 3 firmanın katıldığı, Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihalede en düşük teklifi 12 milyon 719 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 16 milyon 953 bin TL oldu. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi tamamlandığında Gebze'deki diğer spor mekanları arasındaki yerini alacak.

Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya desteğini kentin dört bir yanına modern spor alanları inşa ederek sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze'ye tam donanımlı iki tesisi bir arada barındıracak dev tesis kazandırılıyor. Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu, bir adet de yüzme havuzu yer alacak. Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilecek olan spor kompleksi bölgenin cazibe merkezi olacak. Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı bin 590 metrekare olacak. Spor salonu çelik taşıyıcı sistemle kurulacak.

Çatı ısı yalıtımlı ve kenet tip şeklinde yapılacak olan yapının zemin katında FİBA onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.

Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karate, tekvando, judo, sağlıklı yaşam sporlarına imkan verecek. Üçüncü salon da güreş, karate, tekvando, judo, sağlıklı yaşam sporları için alternatif mekan olarak kullanılacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, tekvando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılacak. Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. soyunma odaları, antrenör odaları, Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.