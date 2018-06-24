Aybaba istedi yönetim harekete geçti

Bursa
spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın istediği isimler üzerine çalışılıyor. Deneyimli teknik adamın ağırlık verdiği mevkilerden biri ise forvet. Bu bölgeye alınacak isim için ince eleyip sık dokuyan Aybaba'nın gönlünde yatan santrforun ise Fransız Jimmy Briand
olduğu öğrenildi. Bir dönem yine Bursaspor'un gündemine gelen tecrübeli forvet için Bursaspor yönetimi girişimlerini başlattı. Fransa'da Guingamp takımında forma giyen Jimmy Briand'ın kulübüyle 1 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olan Fransız oyuncunun gerek kendisiyle gerekse kulübüyle pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Fransa'da 40 maçta 11 gol atan ve 2 asist yapan Jimmy Briand'ın Bursaspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. BAŞKA ADAYLAR DA VAR Karıyerınde
Rennes, O.Lyon ve Hannover takımlarının formasını da giyen deneyimli oyuncu, 5 kez Fransa A Milli Takımında
görev yaptı. Kariyerinin en verimli dönemini O.Lyon'da yaşayan Jimmy Briand, aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Bu arada Bursaspor yönetiminin elindeki forvet listesinde yine Fransa'da oynayan Firmin Mubule ve Yaya Sanogo'nun da olduğu öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Toulouse'de oynayan bonservisi Rennes'de olan Mubule'nin kiralık gündeme gelebileceği belirtildi. Yine Toulouse'da oynayan Sanogo'nun ise kulübüyle 2020 yılına kadar anlaşması var. 5 KEZ FRANSA MİLLİ FORMASINI GİYDİ
Rennes, O.Lyon ve Hannover takımlarının formasını da giyen deneyimli oyuncu, 5 kez Fransa A Milli Takımında görev yaptı. Jimmy Briand geçen sezon Fransa'da 40 maçta 11 gol attı, 2 asist yaptı