Bursaspor’a Faslı orta saha

Forvet bölgesinin yanı sıra orta saha için de görüşmelerine devam eden Bursaspor
'da Karim El Ahmadi transferi olumlu yönde ilerliyor. Fas Milli Takımıyla Dünya Kupası'nda yer alan 33 yaşındaki futbolcuyla temaslar sıklaşmış durumda. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kulübü Feyenoord'la 1 yıl daha anlaşması bulunuyor. Ancak Bursaspor yönetiminin bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek için çaba gösterdiği ifade edildi. 6 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Faslı oyuncu, yeşil beyazlı formayı giymeye razı olurken, Hollanda kulübünün de bonservis olarak fazla sorun çıkarmayacağı belirtildi. Geçen sezon Feyenoord formasını 33 maçta giyen 6 gole direkt katkı koyan Karim Al Ahmadi, bir dönem F.Bahçe forması giyen Dirk Kuyt'tan gerek Türkiye, gerekse Bursaspor hakkında bilgiler almıştı. Bursaspor yönetiminin önümüzdeki hafta bu transferi açıklaması bekleniyor. BURSASPORLU AZİZ DÜNYA KUPASINDA FIRTINA GİBİ
Aziz Behich, Dünya Kupası açılış maçlarında 'En iyi 10 sol bek performansı' sıralamasında 3. sırada kendine yer buldu. Bursaspor'u Dünya Kupası'nda Avustralya forması ile temsil eden Aziz Behich, Jordi Alba (Barcelona), Yuto Nagatomo (İnter), Martin Cacares (Lazio) gibi oyuncuları ardında bırakmayı başardı. Listede ilk sırada Aleksandar Kolarov (Roma) yer alırken Jesus Gallardo (Pumas) ikinci sırada yer aldı. Bursaspor'u Dünya Kupasında