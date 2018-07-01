Duman avcılarına eğıtım

Bursa
'da
tütün denetim çalışmaları hızla devam ederken, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan
, denetimlerin esas amacının ceza kesmek değil, vatandaşların sağlığını korumak olduğunu belirtti Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, tütün denetimlerinin hizmet kalitesini arttırmak ve denetimde yer alan personellerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile sağlık müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda tütün denetim görevlisi katıldı. BURSA DENETİMLERDE BAŞARILI
Toplantıda konuşan Türkiye
'nin yaklaşık 10 yıldır tütünle kararlı bir şekilde mücadele ettiğinin altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursa'da Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda 2007 yılından beri dumansız hava sahasının korunmaya çalıştığını belirtti. Akan, "İlimizde sağlık personeli, polis memuru ve zabıta memurundan oluşan 27 tütün kontrol ekibi ile denetimlerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabi ki önemli olan kesilen cezalar değil tütün kullanımının zararlarının topluma anlatılabilmesidir. Kesilen cezalarla da yapılan denetimlerle de temel amaç vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamullerinin kullanımı konusunda uyarmak ve onların sağlığını korumaktır. Caydırıcı olması içinde ihlal varsa cezalar kesilmektedir. Son olarak geldiğimiz noktada tütün denetimlerinde gerçekten başarılı bir il olduk" dedi. Tütün bağımlılığının bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Dr. Akan, "Bu sorundan toplumumuzu özellikle de gençlerimizi korumamız gerekiyor. Sağlık hizmeti sunumu sadece hastalığı tedavi etmek değildir. Bu işin temelinde hastalıktan korunmayı öğretmek yer alıyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız, vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını arttırarak, onların hasta olmadan önlem almalarını sağlamaktır" dedi.