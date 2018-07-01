Hijyenik olmayan güzellik merkezleri sağlığı tehdit ediyor

Prof. Dr. Mustafa Tayar
, Essplus Akademi kursiyerlerine hijyen eğitimi verdi. Güzellik, estetisyenlik ve masaj alanında eğitim alan kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan Prof. Dr. Mustafa Tayar, estetik ve güzellik kavramının insanlığın var oluşundan itibaren başladığını söyledi. Hijyen ve gıda hijyeni konusunda çok sayıda kitabı bulunan Tayar, insanlara kaliteli güzellik hizmeti vermenin maddi kazancın yanı sıra sosyal bir sorumluluk olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi. İŞLETME SAHİPLERİ HASSAS OLMALI
Gelişen teknolojisi sayesinde kozmetik sektörünün de kendisini çok geliştirdiğine işaret eden Tayar; "İnsanlar aynaya baktığı zaman güzel görünmek istiyorlar. Bunu sağlayan ve bu işten para kazananlar da sizlersiniz. Ancak tam da bu noktada hijyen konusu devreye giriyor. Ortam hijyeni, kişisel hijyen, kullanılan malzemelerin veya aletlerin hijyenik olması son derece büyük önem taşıyor. Gün içerisinde yüzlerce insanın girip çıktığı mekânlar toplum sağlığı açısından ciddi riskleri de barındırıyor. Özellikle kozmetik ürünlerin yer aldığı kapalı mekânlarda kanser riski, bulaşıcı hastalık riski ve benzeri risk faktörleri bulunuyor. İşyeri sahiplerinin kendi mekanlarını hijyenik tutması açısından bu konularda fazlasıyla hassas davranmaları gerekiyor. aynı şekilde bu tarz işletmelere gidenlerin de hijyen konusunda daha seçici bir tutum sergilemeleri gerekiyor" dedi.