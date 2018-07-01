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Bademli’ye görkemli açılış

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
TURYAP Bademli’ye görkemli açılış
'de 400 aşkın şubesi olan 'ın 'da 6. Şubesi Bademli'de açıldı. Şık davetli topluluğunun hazır bulunduğu açılış renkli görüntülere sahne oldu. Bademli ve Balat bölgesi ağırlıklı olmak üzere tüm Bursa'ya hizmet edeceklerini söyleyen TURYAP Bademli'nin sahipleri Elif Toros Düzce ve Cem Özbey "Öncelikle Bademli'de oturuyoruz ve oldukça geniş kapsamlı bir kitleye sahibiz, çevremizde tanınıyoruz. Kaliteli ve deneyimli ekibimizle Bursa'da en kaliteli ve profesyonel hizmeti vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız" dediler. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Abidin Ünsal alkışlar eşliğinde kesti. Davetli konuklarına teşekkürlerini sunan firma sahipleri örnek ev sahiplikleri ile dikkat çektiler.
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TURYAP Bademli’ye görkemli açılış
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