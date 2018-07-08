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Ustalardan müzik ziyafeti

Uluslararası Festivali’nde konser veren usta sanatçılar ve Emre Altuğ, sevenlerine eşsiz bir müzik ziyafeti sundu

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Ustalardan müzik ziyafeti
Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan 57'nci Uluslararası Bursa Festivali, bu kez sevilen sanatçılar Emre Altuğ ve 'ı ağırladı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce sanatsever, ustaların müziğiyle keyifli bir akşamı doyasıya yaşadı. Konserde ilk olarak Emre Altuğ sahneye çıktı ve en güzel şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi. 'Yıldırım Gürses Şarkıları' albümünden de eserler seslendiren sanatçının ardından, Türk Sanat Müziği tarihine damgasını vuran Emel Sayın sahneye çıktı. Sayın, sempatik tavırları, güçlü sesi ve güzel yorumuyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Bursa'da adeta nostalji rüzgarı estiren usta sanatçı, konserin bir bölümünde Bursalı sanatçılar Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'dan da şarkılar söyledi.
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Ustalardan müzik ziyafeti
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