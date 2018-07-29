Kanserle mücadelede Bursa farkı

Akan, Bursa
'da 2018 yılının ilk yarısı boyunca yürütülen kanser tarama ve farkındalık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde bazı kanser türlerinin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebildiğine dikkat çeken Dr. Akan, "Taramalar sayesinde kanseri erken teşhis edebilme ve kişiyi tedavi edebilme şansımız artmaktadır. Bu nedenle kamu hastanelerimizde, KETEM birimlerimizde ve mobil mamografi aracımızla kanser tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
"YIL SONUNDA REKOR OLACAK"
2018 yılının ilk 6 ayında KETEM birimleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde toplam 110 bin 710 vatandaşa kanser tarama hizmeti verildiği bilgisini veren Dr. Akan, "Bursa'da 40 ila 69 yaş arası 45 bin 396 kadına meme kanseri taraması yapıldı. Aynı şekilde 30 ila 65 yaş arası 42 bin 844 kadına rahim ağzı kanseri taraması yapılırken, 50 ila 70 yaş arası 22 bin 470 kadın ve erkek vatandaşımıza da kolon kanseri taraması hizmeti verildi. Tarama faaliyetlerimiz bu şekilde devam ettiği takdirde Bursa'da yıl sonunda önemli bir başarıya imza atmış olacağız" dedi. Kanser taramalarının gönüllük esasına dayandığını vurgulayan Dr. Akan, bu kapsamda KETEM birimlerinde yapılan tarama faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Bursa'daki birinci basamak sağlık kuruluşlarında (KETEM'ler, sağlıklı hayat merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleri KETEM tarama birimlerinde) yılın ilk 6 ayında 44 bin 623 kanser taraması yapıldığının altını çizen Dr. Akan, "İlimizdeki KETEM birimlerinde yılın ilk 6 ayında 16 bin 61 mamografi, 15 bin 249 rahim ağzı kanseri ve 13 bin 313 kolon kanseri taraması yapıldı. Rakamlarla da görüldüğü üzere ilimizdeki kanser tarama çalışmalarında KETEM birimlerimiz büyük rol oynamaktadır" dedi.