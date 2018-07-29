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Kutlama pastasını oğlu ile kesti

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Kutlama pastasını oğlu ile kesti
Dördüncü single çalışması 'Çiçeğim'i dinleyicisiyle buluşturan Mehmet Çevik, kısa sürede elde ettiği büyük başarıyı memleketi 'da düzenlediği lansmanda basın mensupları ve radyocularla paylaştı. Şarkılarını dinleyenlerine ulaştıran radyo yöneticileri ve programcılarının yanı sıra gazete, televizyon, dergi ve çeşitli yayın organlarının temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği davette Mehmet Çevik, mutluluğuna medya mensuplarını da ortak etti. Basın mensuplarının yeni single'ı 'Çiçeğim'le ilgili sorularını cevapladıktan sonra albümünü imzalayan Mehmet Çevik, kutlama için özel olarak hazırlanan pastayı ise ilk kez objektiflerin karşısına çıkardığı 1 yaşındaki oğlu Çınar ve eşi Gizem Çevik'le birlikte kesti. Mehmet Çevik dinleyicisine 'Çiçeğim'e gösterdikleri büyük ilgi nedeniyle basın mensupları aracılığıyla teşekkür etti.
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Kutlama pastasını oğlu ile kesti
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