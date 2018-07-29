Özge ve Fırat çifti mutluluğa yelken açtı

BUGÜN NELER OLDU

Abdullahve Nazar Bozkurt'un Bozyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı oğlu Fırat Bozkurt ile Cacabey Planetaryum Yönetim Kurulu Başkanı ve Diş Hekimi Dr. Uğur Özen ve eşi Nuran Özen'in kızı Özge Özen Çırağan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdiler. Bahçede gerçekleştirilen davete volkan şelaleleri eşliğinde gelen Özge Özen ve Fırat Bozkurt çiftinin heyecanı görülmeye değerdi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali genç çiftin nikâhını kıyarken şahitliklerini ise Betül Şirin, Şafak Kahveci, Orhan Bozkurt ve Paşa Sulanç yaptı. Resmi törenin ardından çiçeği burnunda evliler gecenin ilk dansını Eylem Aktaş'ın 'Fikrimin İnce Gülü' isimli parçası eşliğinde yaptılar. Gecede kendileri için özel hazırlanan pastayı mutluluk dilekleri eşliğinde kesen Özge ve Fırat Bozkurt çifti kendilerini bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkürlerini sundular. Çift düğünün ardından balayı tatilleri için Bali'ye gideceklerini söyledi