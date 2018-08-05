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Agu: Derdim para değil

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Agu: Derdim para değil
GEÇTIĞIMIZ sezon başında spor'un Portekiz ekibi Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mikel Agu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan Agu bu sefer kiralık olarak bir takımda oynamak istemediğini açıkladı. Portekiz ekibinin kendisi hakkında vereceği kararı bekleyen Nijeryalı futbolcu derdinin para olmadığını ancak kiralık gitmekten yorulduğunu belirtti. Mikel Agu, Bursa'da, Porto'ya göre daha fazla para kazandığını söyledi.
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Agu: Derdim para değil
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