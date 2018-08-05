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için hamlemiz yok

VAR toplantısına katılan Fikret Orman, transferi hakkında konuştu. Orman, “Çok alıcı olmadık, duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilendi. Araya girip, fiyat artırmak gibi bir niyetimiz yok” dedi

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Harun Tekin için hamlemiz yok
'de yeni sezonda kullanılacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı Riva'da gerçekleşti. Söz konusu toplantıya Bursaspor Başkanı Ali Ay da katıldı. Ay'ın, toplantı öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelmesi transferini akıllara getirdi. Hatta iki başkanın, tecrübeli file bekçisi için el sıkıştığı bile ifade edilmişti.

FİYAT ARTIRMAK İSTEMEDİK
Beşiktaş Başkanı Orman ise Harun Tekin transferi için ısrarcı olmadıklarını ifade etti. Fikret Orman 'Harun Tekin için bir hamlemiz yok. Çok alıcı olmadık, duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilendi. Araya girip, fiyat arttırmak gibi bir niyetimiz yok. Ali Ay ağabeyimizdir, çok da severim. Sohbet ederken konu Harun'a geldi. Şu an Harun hamlemiz gözükmüyor' dedi.
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Harun Tekin için hamlemiz yok
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