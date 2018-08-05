Hastalar evlerinde de yalnız bırakılmıyor

Bursa
İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini arttıracak özgün bir uygulamayı daha hayat geçirdi. Bu kapsamda il genelindeki kamu hastanelerinin yöneticileri kendi hastanelerinde tedavi olan ve hastanelerinin bulunduğu bölgede oturan evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret edecek. Çalışmayla hem hastaların tedavi süreçlerinde yalnız bırakılmaması hem de sağlık hizmeti alan vatandaşların memnuniyetinin arttırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Uygulama kapsamında öncelikle hastalarımız telefonla aranıp, kendilerinden randevu alınarak evlerine ziyarete gidilecek. Hastane yöneticilerimiz, ziyaretlerinde hastalarımızın tedavi süreçleriyle bizatihi ilgilenme fırsatı bularak onlara moral verecek. Yöneticilerimiz ayrıca hastalarımızın verilen hizmetlerle ilgili tavsiyelerini de dinleyecekler. Bu geri dönüşler daha sonra değerlendirilip sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmada yardımcı olacak şekilde kullanılacak" dedi.
HASTALARA YAKIN TAKİP
Uygulamayla evde sağlık hizmetleri alan hastalara yakın takip sağlandığının altını çizen Dr. Akan, "İlk olarak Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastanesi'nin sağlık bakım hizmetleri müdürleri hastalarımızı ziyaret etti. Bundan sonraki süreçte diğer hastanelerimizin yöneticileri de evde sağlık hizmeti alan hastalarımızı evlerinde ziyaret edecek" şeklinde konuştu. Kentte birçok sağlık yatırımının devam ettiğini hatırlatan Dr. Akan, "İlimizde tedaviye yönelik yatırımlarımızı büyük oranda tamamladık. Artık yanı sıra hastanelerimizdeki niteliği de arttırmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ilimizdeki kamu hastanelerinde tedavi hizmeti alan hastanın bu hizmetten memnun kalmasını çok önemsiyoruz. Bu yüzden bu tarz çalışmaları ve projeleri geliştirmeye devam edeceğiz."