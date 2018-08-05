Kendi kıyafetlerini kendileri dikiyor

YILDIRIM Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren giyim kursuna devam eden kursiyer kadınlar kendi giysilerini kendileri üretiyor. Yıldırım Belediyesi'nin, kadınları meslek sahibi yaparak onları üretime dahil etmek için düzenlediği meslek edindirme kursları yaz döneminde de aralıksız devam ediyor. Giyimden ev mefruşatına, takı tasarımdan iğne oyasına birçok branşta devam eden yaz kurslarına Yıldırımlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. YIL-MEK Davutdede Kurs Merkezi'nde devam eden kursta katılımcılara, tasarım, kalıp çıkarma, nakış, terzilik gibi konularda 200 saat eğitim verilecek. Burada eğitim alan kursiyerler, önce giysilerini tasarlayarak kalıplarını çıkartıyor sonra da bunları kendileri üretiyor. Kadınlar, kurs sayesinde kendilerini geliştirerek meslek sahibi olduklarını ifade etti.