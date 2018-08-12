Alper ve Seçil görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi

Hüseyin
Avni Özek ve eşi Hikmet Özek'in kızları Seçil Özek ile Ruhi-Güler Berber çiftinin spor muhabiri oğulları Alper Berber, düğün töreni ile hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Volkan şelaleleri eşliğinde salona giriş yapan genç çiftin nikâh şahitliklerini Reha Kapsal
, Bursa
spor Başkanı Ali Ay, Nazım Aşlayan, Hande Sümertaş, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve Esra Emregil yaptı. Çiçeği burnunda evliler resmi imzalarından ardından gecenin açılış dansını Rubatu ve Halil Sezai
düeti 'Duyanlara duymayanlara' isimli parçada yaptı.