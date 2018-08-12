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Sahiller Büyükşehir’e emanet

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Büyükşehir ?'nin gerçekleştirdiği sahilleri temizleme çalışmaları kapsamında denizden 55 Bin metreküplük atık çıkartıldı. Atıkların 450 metreküpünün su yüzeyinden alınan malzemelerden oluştuğu kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi, kıyı ve plaj temizliğinin yanı sıra deniz yüzeyindeki atıkların toplanarak bertaraf edilmesi yönündeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Narlı'dan Karacabey Boğazı'na uzanan 115 kilometrelik kıyı şeridi ile 24 adet halk plajı, belediye ekipleri tarafından günlük olarak temizleniyor. Mudanya ile Gemlik'te ise yapılan çalışmalara ek olarak su yüzeyinde deniz süpürgeleriyle temizlik faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Deniz yüzeyinden çıkartılan atıklar anında bertaraf ediliyor.
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Sahiller Büyükşehir’e emanet
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