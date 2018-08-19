Pulmoner rehabilitasyon ünitesinde tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştiren Bursa
İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan
, pulmoner rehabilitasyonu, kronik solunum yolu hastalıklarının tıbbi tedavisinde standart bir bileşen olarak kabul ettiklerini ve birçok hastanın solunum egzersizleriyle sağlıklı bir hayata kavuştuğunu söyledi.Prof. Dr. Türkkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nin 2012 yılında hizmete girdiğini belirten Bursa İl Sağlık
Müdürü Dr. Özcan Akan, "Ünitemizde 6 yılda 500 hastaya rehabilitasyon hizmeti verildi. Tam teşekküllü ekipman ve cihazlar ile donatılan ünitemize gelen hastalarımız 2 ay boyunca göğüs hastalıkları uzmanımız, diyetisyen ve hemşirelik hizmeti ile hem aldığı egzersizler hem de hastalığı hakkında aldığı bilgilerle, adeta yaşam koçluğu hizmetini alma fırsatı buluyor" dedi. Pulmoner rehabilitasyonun, kronik solunum hastalığı olup sıklıkla günlük yaşam aktiviteleri azalmış olgularda kanıta dayalı ve kişiye özel tedavi yaklaşımı olduğu bilgisini veren Dr. Akan, "Hastanemizde bu prensipler çerçevesinde hastalarımızdaki semptomları ve solunum yetersizliğini azaltmak, yaşam kalitesi
ni, psikososyal motivasyonu artırmak için hizmet verilmektedir. Günlük tedaviler; alanında uzmanlaşmış hemşirelerimiz eşliğinde solunum egzersizleri ile başlar, belirlenen programa göre aynı seansta yürüme, bisiklet egzersizleri ve fiziksel aktiviteler ile tamamlanır. İlerlemiş solunum yetmezliği olan hastalara ise oksijen desteği ile egzersiz hareketleri yaptırılır. Solumayı, öksürmeyi öğrenen hastalarımızın solunum sıkıntısı atakları azalırken moral ve motivasyonları da düzeltilmektedir" dedi. YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR
Hastane Başhekimi Dr. Özcan Avcı ise, "Hastalarımızın hastalıklarına karşı daha bilinçli olmalarını, tedavilerini daha bilinçli takip etmelerini, solunum egzersizleri ile yaşam kalitelerini artırmalarını amaçladığımız ünitemiz, hastanemizin seçkin birimlerinden biri olup insanımıza kaliteli hizmet vermekten mutluluk duymaktadır" diye konuştu.