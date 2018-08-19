Bursa sahilleri yüzülebilir nitelikte

Ağustos
ayı sonuçlarına göre Marmara sahil şeridinden ve İznik Gölü
çevresinden tespit edilen 24 odaktan alınan numunelerin tamamının girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık
Müdürü Dr. Özcan Akan, yaz boyunca 15 Eylül'e kadar her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alındığını söyledi. 24 PLAJ GİRİLEBİLİR NİTELİKTE
Ağustos ayında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler sonucuna göre; Narlı, Karacaali, Büyükkumla, Küçükkumla, Gemsaz, Mudanya Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı
, Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Mesudiye, Yeniköy, Malkara, İznik Gölünde Göllüce, ve İnciraltı plajlarında iyi kalite su tespit edilirken, Hasanağa Gençlik Kampı, Kumsaz, Kurşunlu, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajı, Darka Tatil Köyü ve Orhangazi Halk Plajı'nda ise alınan numune sonucuna göre orta kalitede su tespit edildi