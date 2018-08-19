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sahilleri yüzülebilir nitelikte

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bursa sahilleri yüzülebilir nitelikte
Ağustos ayı sonuçlarına göre Marmara sahil şeridinden ve çevresinden tespit edilen 24 odaktan alınan numunelerin tamamının girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Müdürü Dr. Özcan Akan, yaz boyunca 15 Eylül'e kadar her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alındığını söyledi.

24 PLAJ GİRİLEBİLİR NİTELİKTE
Ağustos ayında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler sonucuna göre; Narlı, Karacaali, Büyükkumla, Küçükkumla, Gemsaz, Mudanya Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum , Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Mesudiye, Yeniköy, Malkara, İznik Gölünde Göllüce, ve İnciraltı plajlarında iyi kalite su tespit edilirken, Hasanağa Gençlik Kampı, Kumsaz, Kurşunlu, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajı, Darka Tatil Köyü ve Orhangazi Halk Plajı'nda ise alınan numune sonucuna göre orta kalitede su tespit edildi
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Bursa sahilleri yüzülebilir nitelikte
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