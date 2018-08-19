Bursa’da kansere karşı etkin mücadele

Yıldırım'da kanser
le mücadelenin merkezi haline gelen Kanser Erken Teşhis Tarama
ve Eğitim Merkezi
, onbinlerce Yıldırımlı kadının yaşamına umudu oluyor. Yıldırım Belediyesi
ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM
) çalışmaları çerçevesinde Yıldırım'da ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Merkezde 2016'da tamamı ücretsiz 15 bin 36 tarama gerçekleştirilirken, 2017'de 15 bin 335 tarama işlemi yapıldı. KETEM'de 2017 yılında da 4 bin 661 serviks kanseri taraması, 4 bin 442 meme kanseri taraması gerçekleştirilerek olası hastalıkların önlenmesi sağlandı. 2018 yılının başlamasıyla da tarama hizmetlerinin sürdürüldüğü KETEM'de ilk yedi ayda 8 bin 899 ücretsiz tarama yapılırken, bin 933 kadına da Yıldırım Belediyesi tarafından ulaşım desteği sağlanarak kanser taraması yaptırmasına destek verildi. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 46-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası kadınlar da kolerektal kanser taramalarını ücretsiz yaptırarak kansere karşı elini güçlendiriyor.