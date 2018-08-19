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’da e karşı etkin mücadele

YASEMİN GÜLER Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bursa’da kansere karşı etkin mücadele
Yıldırım'da le mücadelenin merkezi haline gelen ve , onbinlerce Yıldırımlı kadının yaşamına umudu oluyor. ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi () çalışmaları çerçevesinde Yıldırım'da ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Merkezde 2016'da tamamı ücretsiz 15 bin 36 tarama gerçekleştirilirken, 2017'de 15 bin 335 tarama işlemi yapıldı. KETEM'de 2017 yılında da 4 bin 661 serviks kanseri taraması, 4 bin 442 meme kanseri taraması gerçekleştirilerek olası hastalıkların önlenmesi sağlandı. 2018 yılının başlamasıyla da tarama hizmetlerinin sürdürüldüğü KETEM'de ilk yedi ayda 8 bin 899 ücretsiz tarama yapılırken, bin 933 kadına da Yıldırım Belediyesi tarafından ulaşım desteği sağlanarak kanser taraması yaptırmasına destek verildi. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 46-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası kadınlar da kolerektal kanser taramalarını ücretsiz yaptırarak kansere karşı elini güçlendiriyor.
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Bursa’da kansere karşı etkin mücadele
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