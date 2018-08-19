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Keyf-Et ’dan muhteşem tatlar

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Keyf-Et Steak House’dan muhteşem tatlar
Mudanya yolu üzeri Göynüklü Mahallesi girişinde hizmete giren Keyf-Et Türk mutfağının nefis tatları ve muheteşem sunumu ile dikkat çekiyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Yıldırım Kaymakamı Aydın Yıldırım ve mekân sahibi açılış kurdelesi 'bol kazançlı işler' dilekleriyle kesti. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış sonrası konuklara yöresel tatlar ikramı yapıldı. Keyf- Et Steak House'un sahibi Orhan Sabaş, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Gecenin eğlence kısmında ise sahne alan usta yorumcu , davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.
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Keyf-Et Steak House’dan muhteşem tatlar
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