Keyf-Et Steak House’dan muhteşem tatlar

Mudanya yolu üzeri Göynüklü Mahallesi girişinde hizmete giren Keyf-Et Steak House
Türk mutfağının nefis tatları ve muheteşem sunumu ile dikkat çekiyor. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Yıldırım Kaymakamı Aydın Yıldırım ve mekân sahibi Orhan Sabaş
açılış kurdelesi 'bol kazançlı işler' dilekleriyle kesti. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış sonrası konuklara yöresel tatlar ikramı yapıldı. Keyf- Et Steak House'un sahibi Orhan Sabaş, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Gecenin eğlence kısmında ise sahne alan usta yorumcu Mustafa Keser
, davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.