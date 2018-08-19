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Yakıt tasarrufunda

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Yakıt tasarrufunda PedalBox
Kaliteli otomobil ekspertiz hizmeti ile güven sağlayan , araç sahiplerine avantajlar sağlayan sistemleri lı otomobil sahiplerine sunmaya devam ediyor. Dynobil Oto Ekspertix Bursa Bayii, Bursalı otomobil sahiplerini sürüş zevki, güvenlik, konfor ve tasarruf sağlayan sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. yan ürünleri alanında bir dünya devi olan Alman DTE Systems firması tarafından üretilen sistemi, Bursa'da Gören Otogaz-Pilot Garage firması tarafından Bursalılara sunuluyor. Pedalbox sisteminin tanıtımını yapan firma sahiplerleri , Ahmet Mengili ve Cem Dinçtürk konuklarını ağırladı. Sistemi anlatan Firma Sahiplerinden Enis Zafer, Pedalbox'un yeni teknolojilerle üretilen tüm araçlarda performans ve tasarruf sağladığını belirtti. Yeni araçlarda bulunan Eco, Sport, Comfort gibi modlara uyumlu olarak çalışan sistemin, araçlarda pedal tepkimesini arttırarak kalkışlarda ve sürüşte hantallığı azaltarak, performans ve tasarruf sağladığını anlattı.
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Yakıt tasarrufunda PedalBox
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