Yakıt tasarrufunda PedalBox

Kaliteli otomobil ekspertiz hizmeti ile güven sağlayan Dynobil Oto Ekspertix Bursa Bayii
, araç sahiplerine avantajlar sağlayan sistemleri Bursa
lı otomobil sahiplerine sunmaya devam ediyor. Dynobil Oto Ekspertix Bursa Bayii, Bursalı otomobil sahiplerini sürüş zevki, güvenlik, konfor ve tasarruf sağlayan sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. Otomotiv
yan ürünleri alanında bir dünya devi olan Alman DTE Systems firması tarafından üretilen Pedalbox
sistemi, Bursa'da Gören Otogaz-Pilot Garage firması tarafından Bursalılara sunuluyor. Pedalbox sisteminin tanıtımını yapan firma sahiplerleri Enis Zafer
, Ahmet Mengili ve Cem Dinçtürk konuklarını ağırladı. Sistemi anlatan Firma Sahiplerinden Enis Zafer, Pedalbox'un yeni teknolojilerle üretilen tüm araçlarda performans ve tasarruf sağladığını belirtti. Yeni araçlarda bulunan Eco, Sport, Comfort gibi modlara uyumlu olarak çalışan sistemin, araçlarda pedal tepkimesini arttırarak kalkışlarda ve sürüşte hantallığı azaltarak, performans ve tasarruf sağladığını anlattı.