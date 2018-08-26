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’ı değerlendiriyor

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bursaspor Eren Albayrak’ı değerlendiriyor

AZIZ Behich'in takımdan ayrılamasının gündeme gelmesi yönetimi ile teknik heyeti savunmanın soluna da takviye için harekete geçirdi. Gündeme gelen isimlerden biri de yeşil beyazlı kulübün altyapısında yetişen .

KRONİK SAKATLIĞI MI VAR?
EN son 'da forma giyen ardından serbest kalan 27 yaşındaki futbolcu, kulüp bulamadığı için Bursa'da tek başına antrenman yapıyor. Teknik heyetten de 'Olabililir' raporunu alan yönetimin, Eren Albayrak'la alakalı yaşadığı tek tereddütün sağlık problemi olduğu öğrenildi. Yönetimin, Eren'in de aynı gibi bir sakatlığı olmasından şüphelendiği öne sürüldü.

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Bursaspor Eren Albayrak’ı değerlendiriyor
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