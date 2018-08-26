Bursaspor Eren Albayrak’ı değerlendiriyor

AZIZ Behich'in takımdan ayrılamasının gündeme gelmesi Bursaspor yönetimi ile teknik heyeti savunmanın soluna da takviye için harekete geçirdi. Gündeme gelen isimlerden biri de yeşil beyazlı kulübün altyapısında yetişen Eren Albayrak.

KRONİK SAKATLIĞI MI VAR?

EN son Konyaspor'da forma giyen ardından serbest kalan 27 yaşındaki futbolcu, kulüp bulamadığı için Bursa'da tek başına antrenman yapıyor. Teknik heyetten de 'Olabililir' raporunu alan yönetimin, Eren Albayrak'la alakalı yaşadığı tek tereddütün sağlık problemi olduğu öğrenildi. Yönetimin, Eren'in de aynı Furkan Özçal gibi kronik bir sakatlığı olmasından şüphelendiği öne sürüldü.