Chedjou pahalı geldi

KAMERUNLU
stoper, 800 bin Euro garanti 200 bin Euro da maç başı isteyince transfer
askıya alındı. Bursaspor
'un, Başakşehir
'de forma giyen Aurelien Chedjou
transferini dondurdu. Yeşil beyazlı yönetimin, 'Yıllık ücertini yarı yarıya karşılayalım' teklifine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ
'ın sıcak bakmadığı, Kamerunlu
oyuncunun da 800 bin Euro garanti 200 bin Euro da maç başı istediği öğrenildi. Bursaspor yönetimi de, sakatlığı nedeniyle geçen sezonu boş geçiren 33 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldı.