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Chedjou pahalı geldi

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Chedjou pahalı geldi
KAMERUNLU stoper, 800 bin Euro garanti 200 bin Euro da maç başı isteyince askıya alındı. 'un, 'de forma giyen transferini dondurdu. Yeşil beyazlı yönetimin, 'Yıllık ücertini yarı yarıya karşılayalım' teklifine Başakşehir Başkanı 'ın sıcak bakmadığı, oyuncunun da 800 bin Euro garanti 200 bin Euro da maç başı istediği öğrenildi. Bursaspor yönetimi de, sakatlığı nedeniyle geçen sezonu boş geçiren 33 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldı.
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Chedjou pahalı geldi
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