Emre Taşdemir gözden düştü

3 sezon önce yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği tedavi sürecine rağmen takıma bir türlü hazır olarak dönemeyen Emre Taşdemir hem yönetimin hem de teknik heyetin canını fazlasıyla sıkıyor. Hazırlık döneminde idmanların çoğunu kaçıran genç oyuncu en son Fenerbahçe maçının son dakikalarında forma giymiş ama hafta içinde Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına katılmayıp, kadroya da girememişti...

EMRE'NIN bir var bir yok durumunu ele alan yönetim ve teknik heyetin, karar aşamasında olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan genç oyuncunun gitmek istediği ancak herhangi bir talibinin de olmadığı bildirildi. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, Emre Taşdemir'e kendine takım bulması için transfer döneminin sonuna kadar süre verdiği, talibi çıkmaması durumunda ise takıma almayıp, ayrı çalıştıracağı öne sürüldü.