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Emre Taşdemir gözden düştü

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3 sezondur kendini toparlayamayan genç oyuncu Emre Taşdemir’i gözden çıkartıyor

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018

3 sezon önce yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği tedavi sürecine rağmen takıma bir türlü hazır olarak dönemeyen Emre Taşdemir hem yönetimin hem de teknik heyetin canını fazlasıyla sıkıyor. Hazırlık döneminde idmanların çoğunu kaçıran genç oyuncu en son maçının son dakikalarında forma giymiş ama hafta içinde karşılaşmasının hazırlıklarına katılmayıp, kadroya da girememişti...

EMRE'NIN bir var bir yok durumunu ele alan yönetim ve teknik heyetin, karar aşamasında olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan genç oyuncunun gitmek istediği ancak herhangi bir talibinin de olmadığı bildirildi. 'nın, Emre Taşdemir'e kendine takım bulması için transfer döneminin sonuna kadar süre verdiği, talibi çıkmaması durumunda ise takıma almayıp, ayrı çalıştıracağı öne sürüldü.

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Emre Taşdemir gözden düştü
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