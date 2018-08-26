Ligin en genç takımı bursaspor

Özellikle altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın çok gerisinde kalan Süper Lig, geride kalan 2 haftada şans tanınan futbolcularla da bunu kanıtladı. Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi Bursaspor oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor 20 yaş altı genç futbolculara fırsat veren takımlar oldu.

BURSASPOR'DA, Kayserispor mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk 2 haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti. Süper Lig'deki diğer 14 takım, 20 yaşın altında oyuncu oynatmadı.