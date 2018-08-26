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Ligin en genç takımı

Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda ikinci hafta geride kalırken, oynanan 18 karşılaşmada sadece 5 futbolcu 20 yaşının altında. 23.9 yaş ortalaması ile ligin en genç takımı

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Ligin en genç takımı bursaspor

Özellikle altyapıdan oyuncu yetiştirme konusunda Avrupa'nın çok gerisinde kalan , geride kalan 2 haftada şans tanınan futbolcularla da bunu kanıtladı. Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi oldu. , ve 20 yaş altı genç futbolculara fırsat veren takımlar oldu.

BURSASPOR'DA, mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk 2 haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti. Süper Lig'deki diğer 14 takım, 20 yaşın altında oyuncu oynatmadı.

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Ligin en genç takımı bursaspor
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