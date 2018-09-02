Belediyespor’un sağlık sponsoru Medical Park

Protokol töreninde, Bursa'nın barındırdığı güzelliklerle çok yönlü ve özellikli bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin gurur kaynağı olan Bursaspor'un yanı sıra Büyükşehir Belediyespor'un da yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındırdığını, gençlere katkı koymaya çalışan Bursa'nın önemli bir birimi olduğunu söyledi. Medical Park Bursa Hastanesi ile önemli anlaşmaya imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, "Spor yapılan yerlerde sağlık problemlerinin çıkması kaçınılmaz. İmzaladığımız kapsamlı anlaşma ile 2018-2019 sezonu sağlık sponsorumuz yine Medica Park Bursa Hastanesi oldu. Voleybol, basketbol, güreş, boks, karate ve atletizmde 160 sporcumuzun tedavi masrafları Medical Park Bursa Hastanesi tarafından karşılanacak" dedi.

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