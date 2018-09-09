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Balayı Yunan adalarında

ÖZKAN GÜNGÖRMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Balayı Yunan adalarında
KAYHAN Tadım Pideli Köfte'nin sahibi ve eşi 'ın güzel kızı ile Merhum Adem Tek ve eşi 'in oğlu , 'nda düzenlenen görkemli düğün töreni ile evlenndi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiçeği burnunda çiftin nikah şahitliklerini Prof. Dr. Koray Acarlı, Zeynep Yaşar, Sinem Küçük ve Rahmi Ay alkışlar arasında yaptı. Tören sonrası çok mutlu olduklarını belirten çift balayını geçirmek üzere Yunan Adalarına gitti.
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Balayı Yunan adalarında
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