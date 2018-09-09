Balayı Yunan adalarında

KAYHAN Tadım Pideli Köfte'nin sahibi Tacettin Ay ve eşi Ebru Ay'ın güzel kızı Gülşah Ay ile Merhum Adem Tek ve eşi Nefise Tek'in Organ Nakli Cerrahi Asistanı oğlu Orhangazi Tek, Almira Otel Alluna Havuzbaşı'nda düzenlenen görkemli düğün töreni ile evlenndi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiçeği burnunda çiftin nikah şahitliklerini Prof. Dr. Koray Acarlı, Zeynep Yaşar, Sinem Küçük ve Rahmi Ay alkışlar arasında yaptı. Tören sonrası çok mutlu olduklarını belirten çift balayını geçirmek üzere Yunan Adalarına gitti.