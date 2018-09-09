Bursaspor reytingde tavan yaptı

M
edya Takip Merkezi'nin 1-31 Ağustos tarihleri arasında 4 bini aşkın gazete ve derginin yanı sıra 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçları açıklandı. Transfer sürecine denk gelen bu dönemde Bursaspor
kulübü yazılı basında 5 bin 473, internet medyasında da 48 bin 190 ile toplamda 53 bin 663 habere konu oldu ve bu anlamda 18 Süper Lig
kulübü arasında 5'inci basamakta yer aldı. Aynı dönemde Bursaspor Başkanı Ali Ay'la ilgili de yazılı basında 568 internet medyasında 3 bin 593 kez haber yapıldı. Ali Ay bu istatistikle Fikret Orman
ve Ali Koç'tan sonra Süper Lig kulüpleri arasında en çok haberi yayınlanan 3'üncü başkan oldu. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
da diğer meslektaşlarının birçoğunu geride bıraktı. Yeşil Beyazlı takımla yeni bir sayfa açan Aybaba, yazılı basında 852, internet medyasında da 6 bin 299 habere konu olurken 5'inci basamakta yer aldı. Deneyimli çalıştırıcıyı Fatih Terim, Şenol Güneş, Phillip Cocu ve Ünal Karaman geçti.