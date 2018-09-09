Sağlıkta Yıldırım fark atıyor

TÜRKIYE'DE
sağlık hizmeti veren 5 belediyeden biri olan Yıldırım Belediyesi, Tıp Merkezi
ile kent sakinlerinin temel ihtiyaçlarından olan sağlık alanında örnek çalışmalara imza atıyor. 1 başhekimin kontrolünde; 7 uzman doktor, 5 pratisyen hekim, 3 diş hekimi, 18 hemşire, 4 acil tıp teknisyeni, 6 laborant, 3 radyoloji teknikeri, 4 tıbbi sekreter, 7 büro personeli, 7 halkla ilişkiler personeli, 6 ambulans şoförü ile Yıldırımlılara şifa dağıtan Yıldırım Tıp Merkezi, 2018 yılının ilk sekiz ayında 111 Bin 906 vatandaşa poliklinik hizmeti verirken, 2 Bin 518 radyolojik, 13 Bin 332 tetkik işlemi gerçekleştirdi