Sakho 1,7 milyonluk Lamborghini’yi bıraktı iddiası

İNGILTERE'NIN yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail
Fransa'nın Rennes Kulübü'nden Bursaspor
'a transfer
olan Diafra Sakho
ile ilgili ilginç bir habere imza attı. Yayınlanan habere göre Diafra Sakho 8 ay önce West Ham'dan Rennes'e, oradan da Bursaspor'a transfer olmasına karşın 220 bin euro, yaklaşık 1,7 milyon TL değerindeki Lamborghini marka spor otomobilini tesiste bıraktı. Bu haber sosyal medya
da günün en çok konuşulan olayları arasına girmeyi başardı. Bir anda dünya spor gündemine oturan Diafra Sakho ise kendi sosyal medya hesabından kızıyla birlikte habere konu olan otomobilinin fotoğrafını paylaştı.