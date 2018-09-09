Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Sakho 1,7 milyonluk Lamborghini’yi bıraktı iddiası

Sakho 1,7 milyonluk Lamborghini’yi bıraktı iddiası

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Sakho 1,7 milyonluk Lamborghini’yi bıraktı iddiası
İNGILTERE'NIN yüksek tirajlı gazetelerinden Fransa'nın Rennes Kulübü'nden 'a olan ile ilgili ilginç bir habere imza attı. Yayınlanan habere göre Diafra Sakho 8 ay önce West Ham'dan Rennes'e, oradan da Bursaspor'a transfer olmasına karşın 220 bin euro, yaklaşık 1,7 milyon TL değerindeki Lamborghini marka spor otomobilini tesiste bıraktı. Bu haber da günün en çok konuşulan olayları arasına girmeyi başardı. Bir anda dünya spor gündemine oturan Diafra Sakho ise kendi sosyal medya hesabından kızıyla birlikte habere konu olan otomobilinin fotoğrafını paylaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakho 1,7 milyonluk Lamborghini’yi bıraktı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN