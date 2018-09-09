Yeşil-beyazlılar artık pes etmiyor

S
por Toto Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Bursaspor
, son 2 sezondan farklı olarak pes etmeyen yapısıyla ön plana çıkıyor. Teknik direktörlüğe Samet Aybaba
'nın gelişiyle birlikte gerek oyuncu, gerekse oyun sisteminde değişikliklere gidilirken; Bursaspor bu sezon geriye düştüğü maçlarda rakiplerine teslim olmuyor. İlk 4 maç sonunda Atiker Konyaspor
ve Beşiktaş
mücadelelerinde 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar, rakipleri üzerinde kurduğu baskı ile birlikte akabinde eşitliği sağlarken bu maçlardan puan çıkarmayı başardı. Son 2 sezona bakıldığında ise Bursaspor'un geriye düştüğü maçlardan puanlara ulaşmakta güçlük çektiği görülüyor. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 34 maçın 18'inde ilk golü ağlarında gören yeşil-beyazlılar, bu mücadelelerin 14'ünden puan çıkaramadı. Yalnızca bir kez geriye düştüğü maçı kazanan Timsah, diğer 3 karşılaşmada ise bir puana razı oldu. Benzer bir görüntüye 2016/17 sezonunda da rastlanıldı. Bu kez ligdeki 34 maçın 20'sinde geriye düşen Bursaspor, bu mücadelelerin 15'ini kaybetti. Bu süreçte 4 maçı geriden gelerek çevirmeyi başaran Bursaspor, diğer karşılaşmada ise 1 puan alabildi. YEŞIL-BEYAZLI takım bu sezon kadrosuna kattığı yeni transferler oynadığı müsabakalarda kendini gösterdi. Bursaspor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular forma buldukları karşılaşmalarda oynadıkları futbolla dikkat çekti. Transfer döneminde hareketli günler geçiren yeşil-beyazlı takım, kadrosuna 12 isim kattı. İlk 4 hafta itibariyle yeni transferlerden sadece Aytaç Kara
ve Allano Lima 4 müsabakada forma giydi. İlk 2 maçta forma giyen Staphane Badji oynadığı futbolla dikkat çekerken, son 2 müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Badji'nin oynamadığı 2 maçta forma giyen Henri Saivet ise bu futbolcuyu hiç aratmadı. Transferin son zamanlarında takıma katılan ve sadece Beşiktaş maçında şans bulan Iasmin Latovlevici, Diafar Sakho ve Aurelian Chedjou oynadığı futbolla göz doldurdu. Tunay Torun
ise ikinci yarılarda oyuna girerek takıma katkı vermeye çalıştı. Teknik Direktör Samet Aybaba, Jani Atanasov'a fazla şans vermedi. Umut Meraş, Santiago Vergini ve Umut Nayir de Beşiktaş müsabakasında forma şansı bulamadı.