Ebelerin bilgi ve donanımı artıyor

Ebelerin
doğumlarda daha etkin rol almaları, normal doğumun yaygınlaştırılması, anne adaylarının doğum eylemini sağlıklı ve güvenli şartlarda gerçekleştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen eğitime 70 ebe katıldı. 5 gün süren eğitimde Balıkesir Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü'nden öğretim üyeleri ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli eğitimciler, katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilirken, düzenlenen sertifika törenine Bursa
İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da katıldı. Sertifika töreninde konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve donanımlarını arttırmaya yönelik bu tarz eğitimlerini oldukça önemsediklerini belirtti. Özellikle doğum hizmetlerinde görev alan ebelerin normal doğumu teşvik için donanımlı olması gerektiğini dile getiren Dr. Akan, "Anne sağlığı ve bebeğimizin açısından biz normal doğumu teşvik etmeliyiz. Normal doğumunda sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için hiç şüphesiz siz ebelerimizin ilgisine ve becerisine bağlıdır. Bu konuda ne kadar yetkin olursanız, normal doğum o derecede güvenli ve sağlıklı gerçekleşmiş olur. Annelerimiz de çocuklarımız da sağlıklı geleceğe adım atmış olur. Bu yüzden normal doğumu çok önemsiyoruz" dedi. ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI KORUNACAK
Anne ve bebek sağlığı göstergelerinin bir ülkenin gelişmişlik kriterlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, "Dünyada değişmeyen kriterlerden birisi anne ölümlerinin ve bebek ölümlerinin azlığıdır. Anne ve bebeğin sağlığının korunması bizim ilk öncelikli hedefimizdir. O yüzden de doğumdan başlayarak bu sağlık süreçlerini iyi yönetmemiz gerekiyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastanelerde spesifik programlar üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. SIRA UYGULAMALI EĞİTİMLERDE
Akan'ın konuşmasının ardından eğitime katılan 70 ebeye sertifikaları verildi. 5 günlük teorik eğitimden sonra ebelere ikinci aşamada İnegöl Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamalı eğitim verilecek.