Ertuğrul’un sözleşmesi uzatıldı

Bursaspor
yönetimi, sözleşmesini iyileştirmek için daha önceden görüşme kararı aldığı kaptan Ertuğrul Ersoy
'un menajeri Batur Altıparmak'la Özlüce'de bir araya geldi. Yeşil beyazlı kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi olan ve sezonda 1 milyon 750 bin lira alan Ertuğrul'un, hem rakamı iyileştirildi hem de sözleşmesi uzatıldı... ARTIŞ TL ÜZERİNDEN OLDU
Yeni anlaşmaya göre genç kaptan, 2 milyon 750 bin lira ve 500 bin lira bonus kazanacak... Her sezon bu rakam kademeli olarak TL karşılığı artacak. Bu arada, daha önce mukavelesinde 2.5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Ertuğrul'un, bu rakamında da değişiklik yapıldığı öğrenildi.