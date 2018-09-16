Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Ertuğrul’un sözleşmesi uzatıldı

Ertuğrul’un sözleşmesi uzatıldı

lu kaptan ile masaya oturan yönetim, 2020’de bitecek olan mukavelesini iyileştirip 2022’ye kadar uzatma konusunda el sıkıştı

Ömer KOŞUKAVAK
ÖMER KOŞUKAVAK Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Ertuğrul’un sözleşmesi uzatıldı
yönetimi, sözleşmesini iyileştirmek için daha önceden görüşme kararı aldığı kaptan 'un menajeri Batur Altıparmak'la Özlüce'de bir araya geldi. Yeşil beyazlı kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi olan ve sezonda 1 milyon 750 bin lira alan Ertuğrul'un, hem rakamı iyileştirildi hem de sözleşmesi uzatıldı...

ARTIŞ TL ÜZERİNDEN OLDU
Yeni anlaşmaya göre genç kaptan, 2 milyon 750 bin lira ve 500 bin lira bonus kazanacak... Her sezon bu rakam kademeli olarak TL karşılığı artacak. Bu arada, daha önce mukavelesinde 2.5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Ertuğrul'un, bu rakamında da değişiklik yapıldığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ertuğrul’un sözleşmesi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN