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Kanocular göz dolduruyor

Kulübü Kano takımı, Eskişehir’de yapılan ‘Olimpik Umutlar Kano Yarışları’nda 3 şampiyonluk, 1 üçüncülük elde etti

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Kanocular göz dolduruyor
Son dönemlerde elde ettiği başarılarla 'yı gururlandıran Kulübü Kano Takımı, son olarak Eskişehir'de yapılan 'Olimpik Umutlar Kano Yarışları'nda da zirvedeki yerini korudu. 8-9 Eylül'de yapılan yarışlarda ferdi 8 birincilik, 12 ikincilik ve 8 üçüncülük elde eden yeşil-beyazlılar, yıldız erkekler, minik bayanlar ve minik erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. Yıldız Bayanlar'da takım halinde üçüncü olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kazandığı 3 kupa ve 28 madalya ile turnuvanın en iyi takımı oldu. Yarışların ardından büyük sevinç yaşayan Büyükşehirli sporcular ödüllerini, Türkiye Kano federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in elinden aldı. Sporcular ayrıca desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.
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Kanocular göz dolduruyor
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