Mircea Lucescu Okan’ı sordu

İstanbul'da önceki akşam düzenlenen Futbolun Süperleri gecesine Bursaspor
damgasını vurdu... Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 'Türkiye'de örnek olarak veriyorum Bursaspor gibi, Altınordu gibi, Buca gibi üretime önem veren kulüplerde yetişmeleri gerekiyor' açıklaması geceye katılan Bursaspor Başkanı Ali Ay ve 2. Başkan Cem Öztürk'ü gururlandırdı. MİLLİ TAKIM'DA YERİ HAZIR
Daha sonra A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
ve yardımcısı Tayfur Havutçu'yla da bir araya gelen Ay ile Öztürk'ün, Rumen çalıştırıcının, 'Ertuğrul'a kaptanlık yaramış. Kampa çok özgüvenli geldi. Okan Koçuk'u da dört gözle bekliyorum. Oynayarak tecrübe kazanırsa Milli Takım'da her zaman yeri hazır' şeklindeki konuşması ayrı bir sevinç kaynağı oldu.