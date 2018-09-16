Yabancıyı geçmeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Bugün deplasmanda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçından beklentilerini anlatan Başkan Ali Ay, 'Takımımızı biz de merak ediyoruz. Oraya 3 puan almaya gideceğiz. İnşallah Allah utandırmaz. İyi netice alırız. Taraftarımız, şehrimiz ve hepimizin başarıya ihtiyacı var' diye konuştu. Ay, yabancı futbolcu sayısıyla ilgili de, önümüzdeki sezon yabancı konusunda radikal kararlar alacaklarını söyledi. 'Kulüpler Birliği'nde de konuştum. Türk takımlarının özellikle, futbol kulüplerinin mali tabloları içler açısı. Bunlara biz de dahiliz. Diğerlerine göre biz içlerinde en iyisiyiz. Kulüpler Birliği'nde yabancı sayısının düşmesi taraftarı olduğunu söyledim. Kulüplerin kurtuluşu, altyapı ile olur. Bana 'herkesin altyapısı var ama futbolcu çıkmıyor' dediler. Biz işin kolayına kaçıyoruz.''Yurt dışında büyük paralar harcanıyor. Ben yabancı sayısının düşmesi taraftarıyım. Ben olsam federasyonun yerinde her hafta ilk 11'de altyapıdan 2 tane oyuncu oynatma zorunluluğu getirirdim. Benim fikrim bu. 5 yıl yabancısız oynayalım fikrini söyledim. Onlar da marka değerini söylediler. Bunlar çözülecek, ama doğruyu bulmak önemli. Benim fikrim yabancı sayısının düşmesinden yana. Bunu yazın; önümüzdeki sezon yabancı sayısı düşse de düşmese de en fazla 8 yabancı transferi yapacağız.'