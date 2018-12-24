Minik raketler kupa için ter döktü

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21 kulüpten toplam 180 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye giren minik raketlere kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Osmangazi Kış Kupası, çift fikstür eleme maçları ile sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde kızlarda birinciliği Yıldırım Belediyespor Kulübü'nden Mina Kaş ile Göksel Yenigün Tenis Akademisi'nden Cemre Erkin elde etti. İkinci Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Selvi Eken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ceylin Türksoy, üçüncüler ise Yıldırım Belediyespor Kulübü'nden İnci Anı, Meşelipark Tenis Kulübü'nden Doğa Yalıboylu, Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Bilge Mutlu ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Ayşe Kakız oldu.Erkeklerde ise Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Arda Buğra Özmen ve Meşelipark Tenis Kulübü'nden Emre Oral birinci oldu. Yıldırım Belediyespor Kulübü'nden Tuna Dönmez ile Göksel Yenigün Tenis Akademisi'nden Mert Kuranoğlu ikinci, Aslanlar Tenis Akademisi'nden Kerem Bozkurt ve Aras Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Efe Tosun, Özel Bursa Kültür Okulları'ndan Kerem Mehmetalioğlu da üçüncülük kürsüsüne çıktı.ÖDÜL töreninde dereceye giren sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Turnuvası, Türkiye'de katılımı en yüksek 8 Yaş Turnuvası olma özelliği taşıyor. Tesislerimiz aynı zamanda çocuklarımız için okul dışında spor yapıp, kendilerini geliştirdikleri bir eğitim yuvası oluyor. Velilerimiz başta olmak üzere katılım gösteren tüm minik sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.