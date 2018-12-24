Tarihi çarşı esnafı Başkan Dündar’a büyük ilgi gösterdi

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Düzenli olarak mahalle ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Dündar, Osmanlı'dan günümüze 600 yıllık geçmişiyle Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Dündar, demirci ve bıçakçılarıyla ünlenen, Osmanlı ordusuna yüzyıllarca kılıç imal eden esnafın da bulunduğu çarşıda vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Kayhan'ın Eski Bursa'nın merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, "Kayhan Mahallemizdeki pek çok tarihi mirası yeniden ayağa kaldırdık. Bu bölgedeki tescilli eserleri tek tek restore ediyoruz. Tarihi Kayhan Çarşısı, belediyemizin yenileme çalışmalarıyla yeniden ticaretin merkezi haline geldi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de bu bölgeye büyük bir hareket getirecek. Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güzergahlarından birisi de Kayhan Çarşısı olacak" dedi.