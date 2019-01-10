Ahududu dünya pazarına giriyor

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Tüketim merkezlerine yakınlık, ulaşım kolaylığı ve ürün çeşitliliği ile meyve, sebze ve tarla bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olan Bursa'nın bu avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen Tarım A.Ş., Bursa'da yıllık 4 bin 989 ton olan üretimi 10 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Rekoltenin artırılmasının yanına kaliteli üretimin sağlanması amacıyla çiftçi eğitimlerini ön planda tutan Tarım A.Ş. tarafından geliştirilen proje ile Bursalı üreticiler, Avrupa'da ahududu üretiminde önemli yeri olan Bosna Hersek'e götürmüş ve buradaki örnek üretim bahçeleri incelenmişti. Projenin ikinci ayağında yapılacak üzümsü meyveler çalıştayında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecek üreticiler, tecrübelerini Bursalı üreticilerle paylaşacak. Çalıştayda ahududunun ekiminden, bakımı ve toplanmasına kadar tüm aşamaları ele alınacak.Türkiye'de en fazla üretimin yapıldığı Bursa'da üreticinin desteklenmesi ve vadeli satışlar sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı üreticiyi rahatlatabilmek amacıyla ahududu alımı yapan Tarım A.Ş., projenin üçüncü ayağında da Bosna Hersek'ten yüksek verimli 100 bin ahududu fidanı getirerek, örnek ahududu bahçeleri oluşturacak. Tüm bu çalışmalarla mevcut rekoltenin ikiye katlanması hedeflenirken, çok geniş bir tüketim alanı bulunan ahududunu, siyah incir gibi dünya pazarlarına sunmayı hedefliyor.BURSA Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Türkiye genelinde üretimin neredeyse tamamının Bursa'da yapılmasına rağmen, ahududan ekonomik anlamda istenilen verimin sağlanamadığını söyledi. Ahududunun gerek taze gerekse işlenmiş ürün olarak dünya genelinde önemli bir alıcısı olduğunu hatırlatan Bingül, "Ahududunun taze olarak saklanması zor. Bu da taze tüketimi sınırlıyor. Ancak meyve suyu, konserve, reçel, marmelat, jöle, şeker, pasta, dondurma, mısır gevrekleri ve kurutma endüstrileri ile meyveli yoğurt, meyve çayı üreten işletmeler ve ilaç gibi birçok sanayi kolunda işlenmiş mamul haline getirilebiliyor. Ahududu sahip olduğu vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan sağlığı açısından çok büyük bir öneme sahip. Bu da pazar alanını oldukça genişletiyor. Bizim hedefimiz de bu ürünü dünya pazarlarına sunup, üreticimizin daha çok kazanması" dedi.